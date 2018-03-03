Karabük Galatasaray Canlı İzle ! Karabük Galatasaray CANLI Skor (Bein Sports İZLE)

Karabükspor Galatasaray şifresiz canlı izle ! Karabükspor Galatasaray karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Karabükspor Galatasaray maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Karabükspor Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Karabükspor Galatasaray maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 23 maçta 3 galibiyet,3 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile 12 puanla 18.sırada yer alan Karabükspor oynadığı son 23 karşılaşmada 15 galibiyet,2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 20 puanla 47 puanla lider durumda bulunan Galatasaray maçı canlı yayınlayacak. Karabükspor Galatasaray şifresiz kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Karabükspor Galatasaray maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray 20. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Kardemir Karabükspor ile ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 11’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-kırmızılılar, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-mavililer ise 23 puanla sonuncu sırada bulunuyor.

20. randevu

Karabükspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 11 kez rakibini mağlup ederken, Karabük ise 3 kez rakibini yendi. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım en son ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele etmiş, Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Şampiyonluk yolu deplasmandan geçiyor

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemiyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda mücadele ettiği 11 müsabakada 6 kez mağlup olurken, 4 kez galip geldi, 1 kez de berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon aldığı mağlubiyetlerin hepsini de dışarıdaki maçlarda yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada topladığı 47 puanın sadece 13’ünü deplasmanda alabildi. Şampiyonluk yolunda deplasmanda da kazanması gereken Aslan, Karabükspor maçından mutlak 3 puan ile dönmek zorunda.

Mariano ile Feghouli sınırda

Galatasaray’da Kardemir Karabükspor maçı öncesinde Mariano ile Sofiane Feghouli sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Atiker Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan kaleci Cedric Carasso, Eren Derdiyok ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

Gomis hem takımı hem de kendini zirveye taşıyor

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, gollerine devam ediyor. Fransız golcü, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 22 müsabakada rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Gomis, son olarak geçtiğimiz hafta Bursaspor maçında da hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcu gollerine devam ettikçe Galatasaray da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Düdük Mete Kalkavan’da

İki takım arasındaki maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler düdük çalacak. Mete Kalkavan daha önce sarı-kırmızılıların 17 karşılaşmasında düdük çaldı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken, 3 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı. Mete Kalkavan, Galatasaray’ın son olarak 4 Şubat 2017’de Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybettiği maçta görev almıştı.

Karabük Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Karabük Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Karabükspor Galatasaray maçı şifresiz izlenebilir mi?

Karabük Galatasaray maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.