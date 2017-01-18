Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 17 maçtan 10'unu Galatasaray, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 29 golüne, Kardemir Karabükspor 13 golle yanıt verdi.

Öte yandan 21 Ocak Cumartesi saat 19.00’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında başlayacak olan Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları da belli oldu. Karabükspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatları ise şu şekilde; Kuzey - Güney kale arkası 50 TL, Maraton alt ve üst 60 TL, Kapalı tribün alt ve üst kat 75 TL, misafir tribün alt ve üst kat ise 50 TL.”

“Karabük’teki maçlar”

İki takım arasında Karabük’te yapılan 7 lig maçından 3'ünü Galatasaray, 1 karşılaşmayı da Kardemir Karabükspor kazandı. 3 maç ise beraberlikle bitti. Karabük ekibi 4 gol atarken, Galatasaray ise deplasmanda rakibinin fileleri 8 kez havalandırabildi.

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1993-1994

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 0-0

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-0

1997-1998

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 3-0

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 2-3 (İzmir'de)

1998-1999

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-3

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 2-0

2010-2011

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 2-1

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 0-0

2011-2012

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 1-1

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 5-1

2012-2013

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 1-3

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-1

2013-2014

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 2-1

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 0-0

2014-2015

Kardemir Karabükspor - Galatasaray 1-2

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 4-2

2016-2017

Galatasaray - Kardemir Karabükspor 1-0

Yasin Erdem