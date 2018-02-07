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Karabük merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Karabük merkezli 10 il’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

07 Şubat 2018 15:25

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan bazı şirket çalışanlarına yönelik Karabük merkezli Eskişehir, Erzurum, Muş, Konya, Bursa, Bolu, Adana, İstanbul ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen F.N.T., İ.N., A.K., S.K., F.A., D.A.G., R.K., F.Ş., M.B., H.E., H.M., G.A. ve A.T. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen bazı dijital materyallere de el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yasin Erdem
 

Etiketler: fetö operasyou

 

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