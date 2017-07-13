Karabük merkezli 4 il’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçuna yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Karabük'ün Eskipazar ilçesi, İstanbul, Sakarya ve Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı planlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.B., H.S., Y.Y., B.B., M.B. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalara, Eskipazar ilçesindeki bir evin ahırına toprağa gömülü halde turşu bidonları içinde 5 kilo toz esrar maddesi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Karabük emniyetindeki işlemleri sürüyor.

Yasin Erdem

