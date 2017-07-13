Diğer
Kategoriler

Karabük merkezli 4 il’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen ve toprağa gömülü 5 kilo toz esrarın ele geçirildiği operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı.

Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

13 Temmuz 2017 16:33

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticareti suçuna yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Karabük'ün Eskipazar ilçesi, İstanbul, Sakarya ve Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı planlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.B., H.S., Y.Y., B.B., M.B. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalara, Eskipazar ilçesindeki bir evin ahırına toprağa gömülü halde turşu bidonları içinde 5 kilo toz esrar maddesi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Karabük emniyetindeki işlemleri sürüyor.

Yasin Erdem
 

Etiketler: Karabük, uyuşturucu operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!