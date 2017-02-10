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Karabükspor 2-1 Beşiktaş maç sonucu |Beşiktaş Karabük geniş özet ve golleri izle

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadele Karabükspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karabükspor Beşiktaş maçı kaç kaç? BJK Karabük geniş özet ve golleri izle

Karabükspor 2-1 Beşiktaş maç sonucu |Beşiktaş Karabük geniş özet ve golleri izle
Karabükspor Beşiktaş maçından özel kareler - Foto Galeri

10 Şubat 2017 19:00
Karabükspor Beşiktaş maçı foto özet - Tıkla İzle

Maçtan dakikalar:

12. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk'in sert vuruşunda top Gaman'a çarparak kornere çıktı.

16. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristian Tanase'nin ortasında top dışına çıktı.

24. dakikada sol kanattan atağı sürükleyen Latovlevici'nin sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ceyhun'un gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

33. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Latovlevici'nin ters vuruşunda Olafur Skulason topu çizgiden çıkardı.

38. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarı gitti.

50. dakikada Ceyhun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ermin Zec'in vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

55. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ryan Babel'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

61. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Guedes'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

74. dakikada Latovlevici'nin sağ kanatan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Gaman'ın kafayla aşırdığı topu sağ katta Seleznyov kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 2-0

87. dakikada Atiba Hutchinson'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ekrem Kan x

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Latovlevici xx, Kerim Zengin xx, Barış Başdaş xx, Dany xx, Valerica Gaman xxx, Tanase xx (Ermin Zec dk. 46 xx), Ceyhun xxx, Olafur Skulason xx, Yatabare x (İlhan Depe dk. 68 xx), Yevhen Seleznyov xx (Paul Papp dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Osman Çelik, Serdar Deliktaş, Dejan Lazarevic

Teknik Direktör: Igor Tudor

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül x, Marcelo Guedes x, Correia xx, Mitrovic x, Talisca xx, Babel xx (Aboubakar dk. 73 xx), Atiba Hutchinson xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx (Tolgay Arslan dk. 61 x), Cenk xx

Yedekler: Tolga, Beck, Atınç, Gökhan İnler, Necip Uysal

Teknik Sorumlu: Tamer Tuna

Goller: Ermin Zec (dk. 50), Yevhen Seleznyov (dk. 73) (Kardemir Karabükspor), Aboubakar (dk. 87) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Correia, Gökhan Gönül, Quaresma (Beşiktaş)

KARABÜKSPOR 2-1 BEŞİKTAŞ MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Skulason, Tanase, Seleznov, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan, Marcelo,Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Talisca, Babel, Cenk Tosun

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu 

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: beIN SPORTS

Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda Fenerbahçe'ye yenilerek veda eden siyah-beyazlılar, Karabük'ten 3 puanla dönerek, liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Süper Lig'de 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kardemir Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor.

Evindeki son maçta Galatasaray'ı mağlup eden Kardemir Karabükspor ise iç sahadaki 10 karşılaşmada 20 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic'in yerine yeni transferlerden Matej Mitrovic'in savunmada yer alması bekleniyor. Sakatlığı bulunan ve antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Ömer Şişmanoğlu ise bu maçta da oynayamayacak.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim Atiba Hutchinson. Üç sarı kartı bulunan Kanadalı futbolcu, Kardemir Karabükspor karşısında da kart görmesi halinde Akhisar Belediyespor maçında cezalı olacak.

Ev sahibi Kardemir Karabükspor'da ise Traore dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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