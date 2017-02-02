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Karabükspor 2 oyuncu yabancı kontenjanına takıldı

Ara transfer döneminde kadrosuna biri kaleci toplam 4 yabancı oyuncu katan Kardemir Karabükspor’da Alexe ve Kokalovic yabancı kontenjanına takıldı.

Karabükspor 2 oyuncu yabancı kontenjanına takıldı

02 Şubat 2017 18:32

Kırmızı-mavili ekip ara transfer döneminde kadrosuna kaleci Oleksandr Rybka (Dinamo Kiev), Yevgen Seleznov (Shaktar Donetsk), Andrii Bliznichenko (Dnipro) ve Paul Papp’ı (Wil 1900) katmıştı. Yabancı kontenjanı sonrası Karabükspor yönetimi kadrolarında bulunan ve uzun süredir sakatlıktan sonra dönen Alexe ile Kokalovic’e takım bulmalarını istedi.

Öte yandan Karabük temsilcisi Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip, koşu ve pas çalışmasının ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Abdou Razack Traore ve rahatsız olan Ceyhun Gülselam katılmazken, Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştılar.
Karabükspor çalışmalarını 7 Şubat'a kadar Belek'te sürdürecek ve cumartesi günü Slovakya Süper Lig takımlarından Sport Podbrezova ile hazırlık maçı yapacak. 

Yasin Erdem 

Etiketler: Alexe ve Kokalovic, Kardemir Karabükspor, yabancı kontenjanına takıldı


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