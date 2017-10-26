Karabükspor 3 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında Kardemir Karabükspor, sahasında TFF 2. Lig takımlarından Keçiörengücü’nü 3-1 mağlup etti. Kırmızı-mavili ekip, bu sonuçla bir üst tura yükseldi.

Maçtan Dakikalar

14. dakikada sağ çaprazda kaleci Yaşar ile karşı karşıya kalan İlhan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

29. dakikada sol kanattan İlhan Depe’nin ceza sahasına ortasında Torje’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 1-0

34. dakikada Skulason’un uzaktan direkt kaleye şutunda top kaleci Yaşar’da kaldı.

43. dakikada Blizcnichenko’nun ceza sahası içerisine girerek verdiği pasında İlhan’ın vuruşunda kaleci Yaşar topu ayakları çelmeyi başardı.

46. dakikada gelişen atakta Grazov plasesinde topla buluşan İlhan Depe defansın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Şamil’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Berat’ın vuruşunda kaleci Ahmet topu tokatlayarak kornere çeldi.

64. dakikada Ceyhun’un sol kanattan ceza sahası dışına gönderdiği pasta topu kontrol eden Tanase’nin sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

85. dakikada Umut’un pasında topla buluşan Berat ceza sahasına girerek yaptığı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Koray Gençerler xx, Uygar Bebek xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Osman xx, Barış xxx, Tayyib xxx, Hakan Aslantaş xxx, Skulason xxx, Hamidou Traore xx (Ceyhun dk. 60 xxx), Blizcnichenko xxx, İlhan xxx, Grozav xx (Tanase dk. 60 xx), Torje xxx (Papp dk. 65 xx)

Yedekler: Çağlar, Fatih, Arif

Teknik Direktör: Tony Popovic

Keçiörengücü: Yaşar x, Umut xx Fatih xx, Abdurrahman xx Ahmet x (Şamil dk. 46 x), İlyas xx, Berat xx, Batuhan xx, Uğur xx, Erdi xx, Eşref xx

Yedekler: Baran, Efe Can,Tarık, Ayhan, Rıdvan

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Goller: Torje (dk. 29), İlhan Depe (dk. 46), Tanase (dk. 64) (Karabükspor), Berat (dk. 85) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Blizcnichenko (Karabükspor), Ahmet, Umut (Keçiörengücü)

Yasin Erdem - Çetin Uzunkara

