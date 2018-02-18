Karabükspor Akhisarspor canlı izle bein sports ! Karabük Akhisar canlı skor maç kaç kaç ?

Karabükspor Akhisarspor şifresiz canlı izle ! Karabük Akhisar karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Karabükspor Akhisar maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Karabükspor Akhisar şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Karabükspor Akhisarspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 21 maçta 3 galibiyet,3 beraberlik ve 15 mağlubiyet ile 12 puanla ligin son sırasında yer alan Karabükspor, oynadığı son 21 karşılaşmada 6 galibiyet,6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 24 puanla 12.sırada bulunan Akhisarspor ile karşılaşıyor. Karabükspor Akhisar maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte karşılaşma ile ilgili tüm bilgiler...

Valilik Karabükspor için yardım kampanyası başlattı

Karabük Valiliği öncülüğünde ekonomik sıkıntılar yaşayan Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya hakkında bilgiler veren Karabük Valisi Kemal Çeber, “Ziraat Bankası Karabük Şubesinde açılan hesapta toplanacak paralar, kulübe aktarılmayacak olup, komite üyelerinin değerlendirmesi ve benim onayım ile Karabüksporun sıkıntılarının giderilmesi için kullanılacak” dedi.

Vali Çeber: “Eskiye dönük borçları ile bu kampanyanın hiçbir alakası yoktur”

“Ateş daha fazla mavi yansın” sloganı ile kampanyaya start verdiklerini kaydeden Vali Çeber, “Karabükspor bizim için önemli bir değer. Karabük ile ilgili en önemli unsurları sayınız dediğimizde ilk 5 içinde Karabükspor yazılır. Bizim adımızı duyuran önemli bir değer ve herkesin sahip çıkması gerekir. Bu il çok zor süreçleri aşmış bir il. Kulübümüz zor bir süreç yaşıyor ve bunu atlatmak için ne yapabiliriz diye uğraşırken, yardım kampanyasını başlatıyoruz. Valilik himayesinde devam edecek olan kampanya kapsamında kulübümüzün bu yıl sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir. Kulübümüzün bahsedilen, konuşulan eskiye dönük borçları ile bu kampanyanın hiçbir alakası yoktur. Tamamen bu sezon ile ilgili bir kampanyadır. Hukuki açıdan ve komitemizin yaptığı değerlendirmeler sonucunda aldığımız karar gereği kulübümüze para aktarımı olmayacaktır. Toplanacak miktarlar kulübümüzün ihtiyaçları doğrultusunda komite tarafından değerlendirilip oralara direk harcanacaktır” dedi.

Çeber, ayrıca Karabük dışında Ankara, İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yaşayan hemşehrilerden ve sporseverlerden kampanyaya destek olmalarını da beklediklerini kaydederek, “1 yıl sürecek olan kampanyamıza Karabükspor’a gönül vermiş vatandaşların Karabükspor’a destek olması amacıyla tüm cep telefonu operatörlerinden “Karabük” yazıp 1678’e SMS göndermek suretiyle 10 TL bağışta bulunabilecekler. Ayrıca Ziraat Bankası Karabük Şubesine açılan; TL Yardım Hesabı: TR 6400 0100 0425 7856 5358 5001, USD Yardım Hesabı : TR 6400 0100 0425 7856 5358 5002, EUR Yardım Hesabı: TR 6400 0100 0425 7856 5358 5003 hesaplara yardım yapılabir” ifadelerinde bulundu.

Ziya Ünsal: “Savcılık boyutu devam ediyor”

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal ise, bu tür sıkıntıları geçmişte hep yaşadıklarını ve Karabükspor’un içinde bulunduğu durumu herkes bildiğini belirterek, “Bu zor günler hakikaten ama Karabükspor’un her zaman aşabileceği, Karabüklülerin ve buradan çıkmış kişilerin buraya ilgisini biliyoruz. Bu ilgiyi bir kere daha onlardan rica ediyorum. Bundan sonraki süreç içinde kulübün ihtiyaçları ile ilgili oluşturulan komiteye vereceğimiz bilgi doğrultusunda verilecek karar doğrultusunda harcamalar planlanacak” dedi.

Başkan Ünsal, ibra edilmeyen geçmiş yönetim harcamaları noktasında ise, gerekli incelemelerin detaylı bir şekilde yapıldığını da kaydederek, “Savcılık kısmına intikal eden durumlar var. Karabüklülerin ve Karabüksporlularında endişesi olmasın. Bu anlamda çalışma yürütülüyor. Gerek hukuki gerekse İçişleri Bakanlığı Dernekler masası tarafından yürütülen bazı çalışmalar var. Hepsi mecrasında gidiyor” diye konuştu.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Kemal Çeber’in yanı sıra oluşturulan komitede görevli Vali Yardımcısı Barboros Baran, Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur ve Karabükspor Asbaşkanı Ahmet Soykök ve bazı daire müdürleri katıldı.



Karabükspor'da Akhisar hazırlıkları başladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü sahasında konuk edeceği Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde akşam saatlerinde Hasan Doğan Tesisleri'nde çalışmalara başlayan kırmızı-mavili ekip, rejenerasyon ve koordinasyon çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.

Karabükspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.

Karabükspor Akhisarspor nasıl canlı izlenir?

Karabükspor Akhisarspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Karabükspor Akhisarspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Karabükspor Akhisarspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Levent Açıkgöz: “Akhisarspor maçı bizim olmazsa olmazımız”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, geçtiğimiz hafta 5-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının kendileri için bir hezimet olduğunu söyleyerek, “Hafta sonu sahamızda oynayacağımız Akhisarspor maçı bizim olmazsa olmazımız. Mecbur kazanmak zorundayız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan idmanda kırmızı-mavili oyuncular kondisyon ve ısınma hareketlerinin ardından basına kapalı olarak taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

“Bu maç bizim olmazsa olmazımız”

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 5-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının kendileri açısından hezimet olduğunu söyleyerek, “Bizim rakibimiz Beşiktaş değil ama oradan bir şey elde edebilirsek moral kaynağı olarak önümüzdeki haftalara daha güvenle bakma adına iyi olur diye düşünüyorduk ama olmadı. Ciddi anlamda burada Akhisarspor maçımız var. Bu maç bizim olmazsa olmazımız. Mecbur kazanmak zorundayız. Akhisar’ın da durumu kötü. Geçen hafta kazandıkları maçla moral buldular. Zor bir maç olacak. Oyuncularımızla dünden itibaren çalışmalara başlayarak maçın önemini anlatıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda yapıyoruz. Pazar günü Alanya maçında gösterdikleri performansın daha üstünde bir performans göstererek maçı kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklar” dedi.

Hataları düzeltme adına çalışma yaptıklarını da kaydeden Açıkgöz, “Süremiz yok, haftalar çabuk geçiyor. Mümkün oldukça hepsini çalıştırıp eksikliğimizi antrenmanlarda gidermeye çalışıyoruz ama süreç biraz zaman alacak” diye konuştu.

Taraftarlara da seslenen Leven Açıkgöz, “O tribünü doldursunlar. Maçın sonucuna göre eleştiri ve övgüyü yapabilirler. Oturduğumuz yerden değil gelip tribünde takımın yanında olduğunu göstermek için taraftarımızı bekliyoruz. Bu konuda hala birlikteliğe varamadık” ifadelerine yer verdi.

