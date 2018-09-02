Karabükspor başkanı Namal’ın mutlu günü

Kardemir Karabükspor'un yeni başkanı işadamı Sedat Namal'ın kızı Pınar Namal, iş dünyasından Emre Akduman ile Çebioğlu By Fatih düğün evinde düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Pınar ve Emre çiftinin düğüne iş ve siyaset dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Tören’de gelin ve damadın şahitliklerini 23. Dönem TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Çevre ve Şehircilik eski bakan yardımıcısı Mehmet Ceylan, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti eski Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve Beypazarı eski Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

Nikah sonrası genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyen TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Yasin Erdem

