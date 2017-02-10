Beşiktaş, kafilesi Safranbolu’da

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için İstanbul’dan kara yolu ile yola çıkan Beşiktaş, Karabük'e geldi.

5 saatlik yolculuğun ardından siyah-beyazlı takımı, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehine tezahüratlarda bulunurken, futbolcular güvenlik önlemleri altında güçlükle otele girdi.

Tudor: “Beşiktaş, Avrupa üstü bir takım”

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, yarın akşam kendi sahalarında konuk edecekleri Beşiktaş maçının her iki taraf için zor olacağını söyleyerek, “Türkiye ligi için değil, Avrupa ligi için üst düzey bir takım ve yarın sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum” dedi.

Ligin 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını tamamladı. Karabük Üniversitesi Ay-Yıldızlı Stadı'nda yaklaşık 1 saat süren idmanda düz koşu ve ısınma sonrası taktiksel çalışma yaptıktan sonra kendi tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. İdmana ülkesinde bulunan Traore katılmadı.

Antrenman sonrası Metin Türker Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Teknik Direktör Igor Tudor, Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ve her şeyin iyi gittiğini söyledi.

“Beşiktaş üst düzey bir takım”

Kendisine göre ligin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu belirten Tudor, “Hocaları ve kadroları çok iyi. Hocaları onları iyi motive edecektir. Bundan eminim. Ama biz de motiveyiz. İyi ve çok zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Bizim kadar onlar içinde zorlu bir maç olacak. Beşiktaş üst düzey bir ekip. Türkiye ligi için değil Avrupa ligi için üst düzey bir ekip. Yarın sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum. Bu tarz maçlar oyuncular için en iyi maçlardır. Ben de bekliyorum dört gözle" dedi.

"Hiçbir kulüple anlaşmadım”

Galatasaray ile anlaştığı ile ilgili iddiaların sorulması üzerine Tudor, şunları söyledi:

“Hiçbir kulüple anlaşmam olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunlar dedikodu, futbolda olağan şeyler. Bunlar beni daha çok motive ediyor. İlk gün nasılsam şu anda öyleyim. Burada çalışıyorum ve burası için kendimi vermeye hazırım."

Kulübüyle sözleşme yenilemeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise Tudor, "Zaman gösterecek. Günümüze odaklanmak daha güzel şu an için. İleride ne olacağını hep beraber görürüz" dedi.

Hikmet Ferudun Tankut: “Umarım Fenerbahçe maçının acısını bizden çıkarmaya çalışmazlar”

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, dün akşam Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının sinir harbinde geçtiğini belirterek, "Umarım bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz" dedi.

Takımla birlikte Antalya’da kampta bulunan Başkan Tankut, Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini söyledi. 10 Şubat Cuma akşamı Beşiktaş ile sahalarında çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Başkan Tankut, "Dün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında sinir harbi içerisinde geçen bir maç oynandı. Kontrol elden kaçtı orada. Umarım bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum. Bizim artık puan ya da puanlar toplamamız gerekiyor. O bakımdan cuma günü oynayacağımız Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz. Maçtan öncede futbolcularımızla görüşeceğim" şeklinde konuştu..

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını kamp yaptığı Antalya Belek’te sürdürüyor.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman koşu, istasyon ve taktik çalışma ağırlıklı gerçekleştirdi. İdmana ülkesinin milli takımında bulunan Abdou Razack Traore katılmazken, kaleci Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Tankut, ayrıca Antalya kampında iyi bir çalışma süreci geçirdiklerini de ifade ederek şunları söyledi:

"Sakat oyuncularımızın sayısı asgariye indi. Kalecimiz Rybka yarından itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Traore’nin maça yetişip yetişmeyeceği konusunda endişemiz var. Büyük bir ihtimalle de maçta olmayacak."

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 10 Şubat 2017

Stadyum: Karabük Stadı

Maçın hakemi: Halis Özkahya

Canlı Yayın: beinSports

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı; Ali Palabıyık'a bu hafta maç yok

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbide düdük çalan ve eleştiri alan Ali Palabıyık'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maç verilmedi. 10, 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

10 Şubat Cuma

19.00 Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

11 Şubat Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

16.00 Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazar

13.30 Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

13.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar

19.00 Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır