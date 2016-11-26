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Karabükspor evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Gaziantepspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karabükspor evinde kazandı

26 Kasım 2016 16:56

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Traore’nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan soluna giden topu yatarak kontrol etti.

13. dakikada Poko’nun sağ kanattan ortasında kaleci Gökhan’dan seken topu Rodic beklemeden vurdu, top yine kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Abdou Traore’nin şutunda ise meşin yuvarlak defansa takıldı.

18. dakikada Ceyhun Gülselam’ın ortasında ceza yayı hemen önünde topu önünde bulan Yatabare’nin bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Kolar, Poko’ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

33. dakikada ceza alanı sol çaprazından Latovlevici’nin ortasında Elyasa Süme topu eliyle kesmesi sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Traore’nin kullandığı penaltı atışında top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-0

50. dakikada Latovlevici’nin sol kanattan yerden ortasında Traore’nin yakın direkte bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

69. dakikada Latovlevici’nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Lazarevic’in vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

82. dakikada Mohammed Fatau’nun sağ çaprazdan ortasında İlhan Parlak’ın arka direkte kafa vuruşunda kaleci Adriano sağına giden topu kurtarmayı başardı.

KÜNYE

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Keren Ersoy xx, Ali Saygın Ögel xx

Kardemir Karabükspor: Adriano xxx, Dany xxx, Barış xxx, Latovlevici xxx, Skulason xxx, Poko xxx, Ceyhun xx, Lazarevic xxx (Çınar dk. 70 xx), Rodic xx (İlhan dk. 46 xx), Traore xxx (Kokalovic dk. 90 ?), Yatabare xxx

Yedekler: Ercüment, Hakan, Osman, Serdar

Teknik Direktör: Igor Tudor

Gaziantepspor: Gökhan xx, Elyasa xx, Musa xx, Rajtoral xx, Hintum xx, Abdülkadir xx (Miranda dk. 85 x), Kolar x, Putsila xx (Fatau dk. 70 xx), Larsson xx, Ghilas xx, Kangwa xx (İlhan Parlak dk. 46 xx)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Yedekler: Erten, Şenol, Emre, Orkan

Goller: Yatabare (dk. 18), Traore (dk. 34 pen.) (Karabükspor)

Kırmızı kart: Kolar (dk. 24) (Gaziantepsor)

Sarı kart: Barış (Karabükspor)

Etiketler: Karabükspor


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