Galatasaray'a coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 19.00’da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Karabük’e geldi. Karabük Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? (Galata Karabük)

İstanbul’dan karayolu ile yola çıkan ve 5 saat süren yolculuğun ardından sarı kırmızı takım konaklayacağı Safranbolu’ya geldi. Otel önünde toplanan taraftarlar takımlarını yaktıkları meşalelerle karşıladı. Polis ekiplerinin yoğun güvenliği altında takım otobüsünden inen teknik heyet ve futbolcular, kendilerini güçlükle otele attı.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda, Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu ve Birhan Vatansever yer aldı.

Kardemir Karabükspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Karabük Üniversitesi Ay Yıldızlı Stat'ta, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı süren kaleci Rybka ile Ermin Zec'in yanı sıra, Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Yatabare, Traore ve Poko katılmadı. Skulason ve Alexe ise takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-mavili ekip, antrenmanın ardından 7 futbolcudan yoksun Metin Türker Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. (Rıdvan Turşak / İHA)

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşmada Kardemir Karabükspor’un muhtemel 11'i şöyle:

"Ahmet, Kerim, Dany, Barış, Latolavici, İlhan, Kokolavic, Ceyhun, Biliznichenko, Tanese ve Seleznov"

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray 18. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor ile 18. kez karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 19.00’da Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Karabükspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

18. randevu

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar sahadan 10 kez galip ayrılırken, rakibine 2 kez kaybetti. 5 mücadeleden ise galip taraf çıkmadı. Süper Lig’in ilk yarısında TT Arena’da oynanan mücadeleyi Galatasaray, Eren Derdiyok’un 90. dakikada attığı golle kazandı.

Aslan seriyi bozmak istemiyor

Süper Lig’de son oynadığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, seriyi bozmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor maçlarından galibiyetle alırken, Osmanlıspor mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, şampiyonluk yarışında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir’in arkasından zirveyi takip ediyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 21 Ocak 2017

Stadyum: Karabük Stadı

Maçın hakemi: Cüneyt Çakır

Canlı Yayın: Beinsports

Canlı anlatım: İha.com.tr

Sneijder, Karabük’ü seviyor

Galatasaray’ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, Kardemir Karabükspor maçlarını boş geçmiyor. Sneijder, Karabükspor ile oynanan 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Hollandalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ne çok golü de Kardemir Karabükspor’a attı.

Yasin Öztekin kadroda

Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı karttan sonra yönetim tarafından bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, Kardemir Karabükspor maçı kadrosuna alındı. Kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez lig kadrosunda yer alan Öztekin, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in görev vermesi halinde sahada olacak. Milli futbolcu, Galatasaray’ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçında kadrosunda yer almamıştı.

Bruma, deplasmanları boş geçmiyor

Sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcusu Bruma, Süper Lig’deki deplasman maçlarında takımını sırtlıyor. Bu sezon Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı 8 maçta 8 golle direkt etki etti. Bu maçlarda 5 gol kaydeden Bruma, 3 asist yaptı.

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüney Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Ocak Cumartesi

13.30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

19.00 Bursaspor - Adanaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy