Karabükspor, Gençlerbiliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Çamlık Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular teknik çalışma yaptı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Rumen futbolcu Iasmin Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin katılmadı.

Daha sonra Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, Latovlevici, Hakan Aslantaş ve kaleci Ahmet Şahin'den yoksun olarak kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Kardemir Karabükspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan yeni transfer Rumen Gheorghe Grozav da, maç kadrosuna dahil edildi.

Çetin Uzunkara