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Karabükspor güç depoluyor: Seleznov’a doğum günü sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 2 etap kamp çalışmaları kapsamında Slovenya’da güç depoluyor.

Karabükspor güç depoluyor: Seleznova doğum günü sürprizi

21 Temmuz 2017 14:38

Maribor kentinde günde çift idman ile Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-mavili ekip koşu, kuvvet ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanı Başkan Hikmet Ferudun Tankut ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül ile Antalyaspor forması giyen Sloven kaleci Saso Fornezzi ve ailesi de takip etti.
Antrenman sonunda 32 yaşına giren Ukranyalı forvet Yevgen Seleznov’a doğum günü kutlaması yapıldı. Seleznov, yeni yaşını Başkan Hikmet Ferudun Tankut, Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, teknik heyet ve futbolcuların katılımı ile pasta keserek kutladı. 

Yasin Erdem 


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