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Karabükspor hazırlık maçında Akhisar’a 1-0 mağlup oldu

Kardemir Karabükspor Antalya kampının son hazırlık maçında Akhisarspor’a 1-0 mağlup oldu.

Karabükspor hazırlık maçında Akhisara 1-0 mağlup oldu

13 Ocak 2018 20:16
Karabükspor hazırlık maçında Akhisar’a 1-0 mağlup oldu - Tıkla İzle

Belek’te oynanan karşılaşmada kırmızı-mavili ekip sahaya, Çağlar, Hakan, Ferhat, Tayyib, Ibanez, Kage, Osman, Hamidou, Serdar, Bliznichenko ve Ergin 11’i ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Akhisarspor’un 61. dakikada Sergio Antonio ile bulduğu golle 1-0 sona erdi.

Karabükspor, son hazırlık maçı ile Antalya kampını tamamlarken, futbolculara 3 gün izin verildi. Karadeniz temsilcisi salı günü kendi tesislerinde toplanarak ligin 18. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklara başlayacak.

Yasin Erdem
 

 

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