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Karabükspor ilk kez...

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Bursaspor’u konuk etti. Mücadele golsüz sona ererken, Kardemir Karabükspor ligde bu sezon ilk beraberliğini aldı.

Karabükspor ilk kez...

05 Kasım 2016 18:22

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Cristobal Jorquera’nın pasıyla ceza sahası çizgisi sol çaprazında topla buluşan Batalla’nın yerden şutunda top kaleci Ahmet Şahin’de kaldı.

20. dakikada Batalla’nın ortasında Şamil Cinaz’ın kafayla indirdiği topa Merter Yüce’nin kaleye sırtı dönük bir şekilde vuruşunda top üsten auta gitti.

25. dakikada sağ kanatta Yatabare’nin pasıyla topla buluşan Poko son çizgiye indikten sonraki pasında Lazarevic’in çektiği şutu kale çizgisi üzerinde Merter Yüce uzaklaştırdı.

59. dakikada sol kanattan Tanese’nin ortasında Lazarevic’in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Del Valle çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

74. dakikada sol kanattan Latovlevici’nin yerden penaltı noktasına gönderdiği pasında Mustapha Yatabare gelişine çektiği şutta top direğin hemen yanından auta çıktı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Barış Şimsek xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş xx

Kardemir Karabükspor: Ahmet xxx, Hakan xx Dany xx, Barış xx, Latovlevici xxx, Poko xxx, Lazarevic xx (Zec dk. 71 xx), Skulason xx, Tanase xx, Serdar xx (Traore dk. 46 xx), Yatabare xx

Yedekler: Adriano, Gaman, Osman, Fatih, İlhan, Kerim

Teknik Direktör: Igor Tudor

Bursaspor: Harun xxx, İsmail xx, Aziz Behich xx, Serdar xx, Şamil xx, Batalla xx, Merter xx, Jorquera xx (Sercan dk. 82 x), Del Vallle xx, Deniz Yılmaz xx, Kubilay xx (Bilal dk. 64 xx)

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Yedekler: Mert, Erdem Özgenç, Ertuğrul, Joshua, Sinan

Sarı kartlar: Barış, Lazerevic (Kardemir Karabükspor), Serdar, Şamil (Bursaspor)

Etiketler: Karabükspor


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