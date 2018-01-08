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Karabükspor Kage ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Ziya Ünsal, Belçika 1. Lig ekiplerinden KV Kortrijk forması giyen Herve Kage ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını açıkladı.

Karabükspor Kage ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

08 Ocak 2018 19:28

Başkan Ziya Ünsal, Karabükspor olarak devre arasında bir dizi transfer çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Karabükspor’un geleceğini etkileyeceğini düşündüklerini transfer çalışmaları kapsamında takımda yer alan bazı oyuncularla yollarını ayırdıklarını belirten Ünsal, “Karabükspor için en iyi yapacağımızı değerlendirerek, önümüzdeki süreci takımın lehine olarak değerlendirmeyi düşündüğümüz en iyi şekilde transferleri yapmaya gayret ediyoruz. Devre arası transfer noktasında bazı şeylerin kapalı ve gizli kalması gerekiyordu. Bütün takımların birlikte hep beraber değerlendiriyor ve aşırı göz önünde bulunması da aşırı sakıncalar oluşturuyor. Bugüne kadar böyle bir tutum içerisinde transfer noktasında kapalı davranarak dışarıya fazla bir şey hissettirmemeye gayret ediyoruz. Bu noktada taraftarımızdan özür diliyoruz. Karabükspor’un lehine olduğu için böyle davrandık” dedi.

Şu an itibari ile 4 oyuncu ile belli noktaya geldiklerini de anlatan Ziya Ünsal, ”Demir Grup Sivaspor’dan Leandrinho ve Ergin Keleş ile görüşmemiz devam ediyor. Herve Kage ile bugün yaptığımız görüşme sonrası 1,5 yıllığına takımımıza kattık. Takıma katkı vereceğini düşünüyoruz. Geçtiğimiz gün de İsveçli Adam Stahl ile anlaşmıştık. Şuan kampta iki tane yabancı oyuncu daha deniyoruz. Eğer teknik heyetimiz uygun görürse onları da kadromuza katmayı düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.

Ünsal, ayrıca takımda yollarını ayırdıklarını ve görüşmelerin devam ettiği oyuncuların da olduğunu anlatarak şunları söyledi:

“Takımda kesin olarak sözleşmemizi fesih ettiğimiz oyuncular, Ahmet Şahin, Yatabare, İlhan Depe, Barış Başdaş, Ceyhun Gülselam ve Seleznov. Transfer sezonu bitene kadar çalışmalarımız ve arayışlarımız devam edecek. Kampta denediğimi bazı oyuncular da var. Onlarında bir anda takıma katkı sağlayacağını düşünürsek renklerimize katacağız. İyisiyle kötüsüyle sezonun ortasındayız. Bu sezonu hep birlikte tamamlayacağız. Renklerimize kattığımız oyuncuları takıma katkı verecekleri için aldık. Hafta sonu kampta yaptığım izlenime göre oyuncularımızın çalışma azimlerini ve şevklerini gördüm. Adeta ikinci yarıya hırslı, azimli ve istekli hazırlanıyor. Önümüzdeki sürecin Karabükspor’un lehine gelişecek. Karabükspor inşallah şimdikinden daha iyi sezonu tamamlayacak.” 

Yasin Erdem
 

Etiketler: Kardemir Karabükspor

 

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