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Karabükspor, kupa hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabüspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda yarın akşam Keçiörengücü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Karabükspor, kupa hazırlıklarını tamamladı

25 Ekim 2017 13:47

Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular taktik çalışma yaptı. 1.5 saat süren idmana sakatlıkları bulunan Mustapha Yatabere, Kerim Zengin ve Luis Ibanez katılmadı. İdman sonrası Metin Türker Tesisleri'ne geçen kırmızı-mavili ekip burada kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 20.30’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndan oynanacak ve Koray Gençerler’in yöneteceği Kardemir Karabükspor - Keçiörengücü maçının bilet fiyatları ise, kale arkaları ve misafir tribünü 10, Maraton 15 ve Kapalı tribün 20 TL olarak belirlendi. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: Kardemir Karabüspor, Ziraat Türkiye Kupası

 

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