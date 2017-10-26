Karabükspor, kupada moral buldu

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, alt ligden bir takıma karşı mücadele ettikleri için galip gelmelerinin beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. Sahada doğru işler yapıp maçı kazandıklarını söyleyen Popovic, “Gol yemek beni biraz hayal kırıklığına uğratsa da futbolcularım çok iyi bir şekilde oynayarak evimizde bir maç kazanmak ayrıca bir mutluluk. Hafta sonu sahamızda lig maçımız var. Sivaspor’u yakından takip ediyoruz ve iyi analiz yaptık. Sakat oyunculara yarın bakıp karar vereceğiz. Bugün aslında beni mutlu eden bir şey daha fazla opsiyonum olduğunu ve futbolcuları değerlendireceğimi gördüm. Teknik ekip açısından bu çok olumluydu. Sivas maçına iyi hazırlanıp en iyi kadroyu saha sürerek galibiyet almak için çabalayacağız” dedi.

Türkiye’nin kendisi için yeni bir tecrübe olduğunu ve hem ligin hem de kupanın kendilerini nasıl etkileyeceğini bilmediğini de kaydeden Popovic, “Benim amacım bir şekilde farklı opsiyonları değerlendirip çok maçlı periyotta her futbolcunun en iyi şekilde oynamasını sağlamak. 3 haftadır buradayız ve bu süre boyunca çok iyi gelişme kaydederek iyi ilerliyoruz. Şüphem yok ve bu iki kulvarda çözüm bularak iyi gideceğimizi biliyorum” ifadelerinde bulundu.

Yasin Erdem