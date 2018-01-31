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Karabükspor olağanüstü genel kurul kararı aldı

Kardemir Karabükspor, yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Karabükspor olağanüstü genel kurul kararı aldı

31 Ocak 2018 19:26

Kardemir Karabükspor resmi sitesinde yaptığı duyuruda, yönetim kurulu kararı doğrultusunda 14 Şubat Çarşamba günü olağanüstü genel kurul kararı alındığını bildirdi.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongrenin 21 Şubat Çarşamba günü yeniden toplanacağı belirtilen açıklamada, “Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği'nin kurucusu olduğu, Kardemir Karabükspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi'ne temsilci, yönetim kurulu üyeleri atanması vb. yetkilendirmelerde bulunulması ve yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek, kurucusu olduğu Kardemir Karabükspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi konusunda yönetim kurulu'na yetki verilmesi hususlarının yanı sıra yeni yönetim kurulu, denetim ve haysiyet kurulunun belirleneceği” denildi.

Yasin Erdem 

 

 

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