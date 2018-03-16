Karabükspor Osmanlıspor CANLI İZLE! Karabük Osmanlı CANLI Skor (Bein Sports CANLI İZLE)

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KARABÜKSPOR 0 - 0 OSMANLISPOR

Karabükspor’da Osmanlıspor hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Takımın idmanını takip eden kulüp başkanı Mehmet Aytekin, Osmanlıspor maçında galip gelerek moral bulmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kırmızı mavili ekip, ısınma ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Alexe, Ferhat Görgülü ve Cem Özdemir ile izinli olan Skulason ve Ibanez antrenmanda yer almadı.

“Galip gelerek moral bulmak istiyoruz”

İdman sonrası İHA’ya açıklamalarda bulunan Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, geçen hafta Kayserispor maçına iyi motive olup hazırlandıklarını ancak bireysel ve futbolcuların aşırı hırslarından dolayı mağlup olduklarını söyledi.

Hafta boyunca Osmanlıspor maçına hazırlandıklarını kaydeden Aytekin, “Orada verdiğimiz mücadele güzeldi. Oyuncular adeta savaştı. Oyuncularımız şimdi Kayseri maçının devamı gibi hazırlandı bu hafta. Çokta hırslılar. Ben hemen hemen her gün idmanları seyrediyorum. Osmanlıspor maçına puan anlamında sahaya galip gelmek için çıkacağız. Galatasaray maçındaki yaşadığımız travmanın bir kısmını Kayseri maçında attık. Geri kalan kısmını ise yarın Osmanlı maçında atarız. Bu maçtan galibiyet alarak bir moral yakalarız diye düşünüyorum” dedi.

“Düşmeyi hesap ederek planlama yapıyoruz”

Başkan Aytekin, öncelikli hedeflerinin kulübe transfer yasağı gelmemesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, “ Bu sezon gittiğimiz yere kadar gideceğiz demiştik. Bunun yaparken, gelecek sezonunda planlamasını yapıyoruz. Düşmeyi hesaba katarak gelecek sezon 1. Lig’de nasıl bir kadro ile mücadele ederiz, elimizde hangi futbolcular kalıyor diye çalışmalara başladık. İlk hedefimiz transfer yasağının gelmemesi. İyi mücadele veriyoruz. Gönderdiğimiz hoca ve futbolcular var ve onlarla anlaşma zemini hazırlıyoruz. Bir ödeme planı sunacağız. Bunun için elimizde bir miktar para olması veya vaat edilen paraların gelmesi lazım. Bir yerlerden söz aldık bu gerçekleşirse önümüzdeki hafta problemli olan gönderdiğimiz oyuncularla ortak bir zeminde mutabakatta kalıp transfer yasağı gelmemesi için çabalayacağız. Önümüzdeki Haziran Temmuz ayında takıma takviyeler yaparak yeniden süper lige çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. Süper Lig takımlarının 15 tanesinin borcu bizden daha fazla. 100 bin kişilik bir şehiriz ve bu kaynakları çıkarmamız zor gözüküyor ama büyüklerimiz bir araya gelerek Karabükspor’u tekrar layık olduğu yere çıkarmak için el ele vermemiz” diye kaydetti.

Kulüp hesaplarının incelenmesi sonrası ortaya çıkan bir takım raporların basına sızmasına anlam veremediğini de ifade eden Aytekin, şunları söyledi:

“ Denetçi raporları bir tanesi bizde, savcılıkta, emniyet te ve bir tanesi de valilikte diye biliyorum. Net olmamakla birlikte 3-4 yerde var. Bu rapor bizden önce hazırlandı. Bu raporlar basına nasıl sızdırıldı bilmiyorum. Bulma şansım da yok gibi görünüyor. Bu tür şeyler yargıya zarar verir. Çıkan her kötü haber Karabükspor’un ismine leke getiriyor, zarar veriyor ve marka değerimizi düşüyor. Federasyondan biz lisans almaya çalışırken, bu tür haberler çıkıyor. Bunlar zamanlama açısından çok yanlış. Bir şeyleri kurtarmaya çalışırken hiç ilgisiz alakasız şeylerle karşılaşıp bunları aşmaya çalışıyoruz.”



Karabükspor Osmanlıspor nasıl canlı izlenir?

Karabükspor Osmanlıspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Karabükspor Osmanlıspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Karabükspor Osmanlıspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.



