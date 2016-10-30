Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, “5-0 gibi farklı bir skorla kaybetmek hoş olmaz hiçbir zaman. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. İyi başladık ama penaltı ve kırmızı kart sonrası oyundan koptuk” dedi.

Hakem yorumu

Maçta verilen kararlar hakkında gelen bir soruyu da yanıtlayan deneyimli teknik adam, “Verilen penaltı ve ardından kırmızı kart oyununun neticesini belirledi denebilir. İtiraz etme durumumuz yok. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş