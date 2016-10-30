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Karabükspor Teknik Direktörü Tudor: Penaltı ve kırmızı kart sonrası oyundan koptuk

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, "İyi başladık ama penaltı ve kırmızı kart sonrası oyundan koptuk" dedi.

Karabükspor Teknik Direktörü Tudor: Penaltı ve kırmızı kart sonrası oyundan koptuk

30 Ekim 2016 20:39

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kardemir Karabükspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, “5-0 gibi farklı bir skorla kaybetmek hoş olmaz hiçbir zaman. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. İyi başladık ama penaltı ve kırmızı kart sonrası oyundan koptuk” dedi.

Hakem yorumu
Maçta verilen kararlar hakkında gelen bir soruyu da yanıtlayan deneyimli teknik adam, “Verilen penaltı ve ardından kırmızı kart oyununun neticesini belirledi denebilir. İtiraz etme durumumuz yok. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu. 

Kaan Ülker - Mehmet Selman Bektaş 

Etiketler: fenerbahçe, Karabükspor, Teknik Direktörü Igor Tudor


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