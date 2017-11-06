Karabükspor yönetimi istifa etti

49 yıllık Karabükspor tarihinde 13,5 yıl boyunca görev yaptığını kaydeden Tankut, “En son kulüpten ayrıldığımda 65 milyon TL gelir ve sıfır borç ile Süper Lig'de mücadele eden bir takım bıraktım. 4 yıl sonrasında 2015 yılında takım küme düşmüş şehirde hiç kimse; 'takım bu halde, 51 milyon TL borç varken alınmaz', 'takım bu borçlarla BAL'a kadar gider' gibi söylemlerle, ticari ve siyasi geleceklerinin tehlikeye düşeceği kaygısıyla takıma sahip çıkmazken, gelip elini ve bedenini taşın altına koyarak takımın başına geçtim. 2015 yılı lig bitiminde sözleşmeleri milyon Euro'lar seviyesinde bulunan futbolcuların sözleşmelerini fesih ederek lige uygun, maliyeti daha düşük futbolcu kadrosu oluşturup takımı yeniden ait olduğu yere Süper Lig'e çıkardık. Birçok kulübün harcadığı paraların yarısı kadarını harcayarak bu işi başardık. Karabük’ün ortak değeri olan Karabükspor’a Kardemir A.Ş.‘nin dün olduğu gibi bugün de bu takıma destek verme zorunluluğu vardır. Karabükspor Kardemir AŞ.’nin bir ünitesi konumundadır. Nasıl ki, Kardemir A.Ş. üretim ünitelerinden herhangi birisini karlı duruma getirmek için yatırımlar yapıyorsa aynı şeyler Kardemir Karabükspor için de geçerlidir. Karabükspor, Karabük’ün dünyaya açılımını sağlayan en büyük markasıdır, bugün Avustralya'da, Avrupa'da Karabük konuşuluyor ve üzerine haberler yapılıyorsa bunda en büyük pay Karabükspor’undur. Günlerdir medyada, sokakta söylenmeyen söz kalmadı. Bu markaya zarar vermeye çalışan kim varsa bunun hesabını verecektir” dedi.

“İstifa ediyoruz”

"49 yıllık Karabükspor tarihinin 13 buçuk yıllık döneminde kulüp başkanlığı görevi yaptım" diyen Başkan Tankut, “Bu dönemlerde ve son olarak göreve geldiğim tarihten bu güne kadar Karabükspor’un menfaati doğrultusunda hareket ettim, Karabükspor’a zarar verecek kararlar ve uygulamalardan hep uzak durdum. Bugün de aynı his ve düşüncelerle çok sevdiğimiz ve büyük emek verdiğimiz Karabükspor’un ekonomik anlamda önünü açmak, bu süreçten zarar görmesini engellemek için yönetim kurulu olarak istifa ediyoruz. Ben buradan tüm Karabüklülere, sanayicilere, belediye başkanlarına, siyasilere ve Karabük halkına seslenmek istiyorum ve diyorum ki; bu günleri aramayalım, henüz hiçbir şey için geç değil, gelin bu takıma, kulübe destek olalım. Bugün Karabükspor için elini taşın altına koymayanlar gelecekte elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabükspor bulamayabilirler. Başka Karabük ve Karabükspor yok, kişiler gelir gider ama Karabükspor hep var olacaktır. Bu sürece nasıl gelindiği ile ilgili Kardemir Karabüksporun zarar görmemesi için şimdilik bu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. İleriki günler de hiç kimsenin aklında tek soru işareti kalmayacak şekilde çok daha geniş ve kapsamlı açıklamalar yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yasin Erdem

