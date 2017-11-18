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Karabükspor'a bir destek de demir tüccarlarından

MÜSİAD Karabük Şubesi Demir Tüccarları ve Metal Kurulu Başkanı İşadamı İbrahim Öztürk, ekonomik sıkıntı yaşayan Karabükspor için demir satışlarında uygulanan binde iki oranının binde altıya çıkarılmasına sektördeki herkesin razı olacağını söyledi.

Karabükspora bir destek de demir tüccarlarından

18 Kasım 2017 20:06

İşadamı İbrahim Öztürk "Karabükspor artık yüksek bütçeler ile Süper Lig de ayakta durabilir. KARDEMİR A.Ş'nin satışlarından ekstra uygulanan binde ikilik Karabükspor'a katkı payının binde altılara kadar çıkarılmasına ben ve inanıyorum ki sektördeki diğer arkadaşlar razı olacaklardır. KARDEMİR AŞ. ve Kardemir Karabükspor'un her sıkıştığı anda yanı başında olan Karabük'ün siyaset büyüğü, Devlet adamı Mehmet Ali Şahin'in yine bir çıkış bulunması için iki gündür uğraş verdiğini gördük. Bölgemizin siyaset büyüğü bir çaba gösterirken, bizim de üzerimize düşen bir şeyler vardır demeliyiz. Bu nedenle Karabükspor'un ilk önce yönetim sorununu sağlıklı bir şekilde gidermesini umuyorum. Ardından, KARDEMİR AŞ.'den mal alan biz demir tüccarları ve haddeciler Karabükspor'a ödediği binde ikilik katkı payını binde altılara kadar çıkarmasına Karabüklüyüm diyen kimsenin karşı çakacağını sanmıyorum." dedi.

KARDEMİR AŞ'nin satış politikasına da değinen Öztürk "KARDEMİR AŞ yüzde 40'lık öncelikli mal alım uygulamasını kaldırırsa, ben kendi adıma binde altı Karabükspor'a katkı payı ödemeye hazırım. Bu önerimi KARDEMİR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'ün ve diğer üyelerin de düşüneceğini umuyorum. Yıllardır devam eden öncelikli mal alım uygulaması SPK tarafından da tasvip görmedi. SPK defalarca öncelikli mal alım uygulaması ile ilgili KARDEMİR AŞ. Yöneticilerini uyarmış, uygulamayı bir ara durdurmuş ve hatta cezalar bile kesmişti. En son haksız rekabet davalarına neden olan öncelikli mal alım uygulamasının KARDEMİR AŞ'nin daha da yüksek karlar edebilmesi için artık sona ermesi gerekir. Karabükspor'a bizlerde böylelikle binde altılık bir katkı vermeyi seve seve kabul ederiz." İfadesinde bulundu.

Yasin Erdem
 

Etiketler: Karabükspor, MÜSİAD

 

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