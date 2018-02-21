Karabükspor’a esnaf başkan

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Karabükspor olağanüstü genel kurulunda Sportif A.Ş. olma yolunda karar alınırken, mevcut yönetim aday olmadı. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı kongrede, bir üye aday olan başkana adaylığını geri çekmesini ve kulübün valiye teslim edilmesini istedi. Kongrede aday olmayan mevcut Başkan Ziya Ünsal, burada yaptığı konuşmada görevde oldukları sürece kulübün kasasına giren ve çıkan paraların nerelere harcandığını tek tek açıkladı.

Ziya Ünsal: "Bu kulübün varlığı KARDEMİR’dir"

Göreve geldikten sonra yönetim kurulu içerisinde yer alan bazı üyelerin neden alındığı veya tercih edildiği yönde sürekli eleştiri konusu olduğunu kaydeden Ünsal, “O filanca aileye, bu filanca aileye yakın gibi laflar söylendi. Şu veya bu arkadaş diye tabir edilip şehirde ikiye bölünen arkadaşlarımız, KARDEMİR yönetim kuruluda menfaatleri doğrultusunda birlikte yan yanalar. Para kazanırken bunlar yan yana ancak Karabük’te bir kurum oluşturulurken çıkıp, diğeri filanca aile bu taraftakinin falanca aile olduğunu üzülerek söylüyorum ki, söyleyebiliyorlar. Bu kulübün varlığı KARDEMİR’dir, bunu hiç kimse inkar edemez. Kulübün tüm kaynakları, finansörü ve sponsoru KARDEMİR’dir. Ortak konumdaki ve yönetim kurulu üyeleri bu kulübü yönetmeleri şarttır.” dedi.

Okunan denetim ve mali tablonun onaylanmasının ardından Kardemir Karabükspor Derneğinin kuruculuğunu yaptığı Sportif AŞ’nin kararının onaylanmasına geçildi. Bu sırada, söz alan bir delege, “ İyi bir yönetim lazım. Taşın altına eline koyacak bir yönetim lazım. Şirketleşme işin başka bir boyutu. Raydan çıkan treni raya sokalım” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine söz alan Ziya Ünsal, “ Bu derneğin fesih olması mümkün değil. Mevcut tüm futbol takımlarımız TFF’ye dernek olarak bağlı. Sportif AŞ’nin kurulması derneğin tasfiyesi anlamında değil. Dernek devam edecek. Borçları tasviye edilene kadar son futbolcusu tasfiye edilene kadar gidecek. Ondan sonra gelen veya bundan sonraki yönetimler AŞ’nin icra etmesine veya tasfiyesine karar verecek. Sportif AŞ’nin tek ortağı var oda Kardemir Karabükspor derneğidir” dedi.

Bunun üzerine Karabükspor Sportif AŞ. kurulması genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Oğuz Yıldırım: "Adaylığını çekin, anahtarı valiye teslim edin"

Gündem maddelerin ardından gidilen oy kullanımı sırasında Oğuz Yıldırım isimli bir üye ise divan önüne gelerek, “Bu böyle olmaz, birileri gelip birileri gidiyor. Valiye teslim edin anahtarı. Niye seçim yapıyoruz. Karabükspor’a sahip çıkılmıyor. 3 gün sonra tekrar seçim olacak. Karabükspor’un hiç sahibi yok. Kayyuma gidilecekse şimdi gidilsin” diyerek tepki gösterdi. Yıldırım, aday olan Mehmet Aytekin’e ise adaylıktan çekilmesini söyleyerek, “Kayyuma gidilecekse şimdi gidilsin. Çekin adaylığınızı. Bir dibi görelim” tepkisini sürdürdü.

Mehmet Aytekin: "Tek amacımız para bulmak"

82 delegeden 53’nün oyunu alarak Kardemir Karabükspor Başkanlığına seçilen Mehmet Aytekin ise, “Tek amacımız var. Kulübün para ihtiyacını herkes biliyor. Tek işimiz para bulmak. Bu kulübün kayyuma gitmesini engellemek ve başka da amacımız yok. Birlik ve beraberlik olma zamanı. Tepki veren ağabeyimize de hak veriyorum” dedi.

Öte yandan Mehmet Aytekin başkanlığında yeni yönetim ise şu şekilde oluştu:

“Mahir Acar, Mustafa Hatipoğlu, Selçun Ergin, Erkan Özcan, Emrah Köklü, Serkan Can, Hilmi Eroğlu, Eser Mustafa Özcan, Mustafa Öztürk, Emre Gökçe, Mustafa Kemal Benlioğlu ve Mustafa Fevzi Ünal."