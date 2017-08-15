Karabükspor’da Başakşehir hazırlıkları başladı

Sezonun ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanından 1 puanla dönen Kardemir Karabükspor sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.

Teknik Direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan antrenmana sakat olan Latovlevici, Dany, Hakan, Kerim ve Ahmet Şahin katılmadı. Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, geçen sezon sahalarında çok başarılı bir takım olduklarını ve aynı başarıyı bu sezonda devam ettirmek istediklerini söyledi.

Cumartesi günü sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir'in güçlü bir rakip olduğunu belirten Gül, "Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacakları Sevilla maçında kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah turu geçerler. Taraftarımız bu maçta çok önemli. Onlara ihtiyacımız var. Takım taraftarla daha güçlü. Taraftarlarımızı bekliyoruz. Çünkü onlarla birlikte her şey daha iyi, takım daha güçlü olacak. Bugün çalışmalara başladık. İnşallah çalışmalar iyi geçer ve cumartesi günü sahamızda oynayacağımız ilk maçımızda taraftarlarımızın da destekleriyle ilk 3 puanımızı alırız. Geçen seneden daha güçlü bir Kardemir Karabükspor'u izlettirme niyetindeyiz" dedi.

Seleznov'un takımdan ayrılmak ve başka bir takıma gitmek istediğiyle ilgili yöneltilen bir soruyu ise Gül, "Geldiği günden itibaren spor kamuoyunun dikkatini çeken bir oyuncu. Çok kısa sürede ilgi topladı, beğeni kazandı. Haliyle bir takım dedikoduları o da duyuyor. Geldiği günden itibaren konuşuluyor. Büyük takımlarla adı geçti. Kafası karışmış olabilir. Belki onunla özelde konuşulmuş olabilir. Büyük takımlarla adı geçtiğinde kafa karışıklığını normal olarak karşılıyoruz. Kendisiyle ilgili bize gelen resmi bir teklif yok" şeklinde cevapladı.

Yasin Erdem