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Karabükspor’da deplasman fobisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Rizespor’a konuk olan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan Kardemir Karabükspor’un deplasman fobisi devam ediyor.

Karabüksporda deplasman fobisi sürüyor

30 Ocak 2017 14:02

2016-2017 sezonunun 19 haftalık periyotta deplasmanda çıktığı 9 maçtan sadece Adanaspor’u 2-1 mağlup ederek 1 galibiyet elde eden Karabükspor, Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı, kalan 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Çaykur Rizepor’a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor, 9 deplasman maçında fileleri 6 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 19 gol gördü. Bu sezon sahasında oynadığı 10 müsabakada 6 galibiyet elde eden kırmızı-mavili ekip, Bursaspor ve Konyaspor beraberliği’nin yanı sıra Alanyaspor ve Medipol Başakşehir karşısında mağlubiyet aldı. Sahasından rakip fileleri 16 kez havalandırmayı başaran Karabükspor, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

Karabükspor ligden düştüğü 2014-2015 sezonunda ise deplasmanda çıktığı 17 mücadelede 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde edip, 13 karşılaşmada rakiplerine kaybetmişti. Kırmızı-mavili ekip 2010-2011 sezonunda ilk 19 haftalık periyotta çıktığı 10 deplasman müsabakasından 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet, 2011-2012 sezonunda 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet, 2012-2013 sezonunda 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet, 2013-2014 sezonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, ligden düştüğü 2014-2015 sezonunda ise 19 haftalık periyotta çıktığı 9 deplasman maçından ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etmişti.

Yasin Erdem 


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