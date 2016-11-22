Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-mavili ekip ısınma, pas ve şut çalışması yaptı. İdmana sakatlıkları bulunan Ahmet Şahin, Skulason, Dany ve Ermin Zec katılmadı.

Öte yandan Kasımpaşa maçının 32. dakikasında omzu çıkan kaleci Ahmet Şahin’in ise tedavisi başlandı. İlk belirlemelere göre sakatlığı çok ciddi görülen Ahmet Şahin için doktorların ilk etapta ameliyata gerek görmeden fizik tedavisi ile iki hafta içinde sahalara dönmesi için çaba harcadığı öğrenildi.