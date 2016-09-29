1 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da karşılaşacakları Trabzonspor maçının hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda yapan kırmızı-mavili ekibin idmanına sakatlıkları devam eden Kokalovic, Lazeravic ve Alex’e katılmazken, Serdar Deliktaş ise takımdan ayrı çalıştı.

İlk 10 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabükspor’un Hırvat teknik patronu Igor Tudor, Trabzon maçı için oyuncularını uyardığını söyleyerek, “Bugüne kadar yaptığımız iyi şeyleri tekrarlamak ve üzerine katarak daha da iyi mücadele etmek istiyoruz. Arkadaşlarımdan hafta sonu daha iyi bir maç bekliyorum” dedi.

“Kendimize odaklanmamız gerekiyor”

Kendileri için kolay bir maç olmayacağını da kaydeden Tudor, “Trabzonspor çok güçlü ve kaliteli oyuncuları var. Taraftarsız olarak son olarak bu maça çıkacağız. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Ne kadar iyi olacağız, bunu düşünmemiz gerekiyor. Takımımızın güçlü olan yönü ile oyunun kontrolünü elimizde bulundurmamız gerekiyor. Taraftarsız oynamak ister istemez takımı etkiler ama bunu bahane olarak kullanmamak lazım. Sonuç olarak hafta boyunca antrenmanlarda da aynı şekilde çalışıyoruz. İş sahada bitiyor ve 11’e 11 oynuyorsunuz. Biz de taraftarımızla oyun oymayı isteriz ama Trabzon maçından sonra onlara kavuşacağız” ifadesinde bulundu.

“Önemli olan bizim ne yapacağımız”

Hırvat hoca, Çaykur Rizspor maçında sakatlanan Yatabare’nin geri döndüğünü ve kadroda yer alacağını da kaydederek, “Trabzonspor ismine yakışır bir şekilde lige başlamadı ama son maçı kazandılar. Bu onlar için iyi bir motive olabilir ve buraya moralli gelecekler. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Biz kendi oyunumuzu oynadıktan sonra gerisi bizi ilgilendirmiyor” diye konuştu.

Trabzonspor maçına özel bir önlem alıp almayacakları yönde bir soruya ise Tudor, “Biz bireysellikten ziyade takım olarak oyunu yansıtmaktan yanayız. Bizim için isimlerin önemi yok ve takımın ne yaptığı önemlidir. Dolayısıyla herhangi bir önlem almayacağız” cevabında bulundu.