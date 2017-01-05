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Karabükspor’da iki imza birden

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Ukrayna Premiere Lig takımlarından Shakhtar Donetsk’in golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev’in kalecisi Oleksandr Rybka ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Karabüksporda iki imza birden

05 Ocak 2017 10:55
Karabükspor’da iki imza birden - Tıkla İzle

Daha önce ön anlaşmaya varılan 32 yaşındaki golcü oyuncu Seleznyov ve 30 yaşındaki kaleci Rybka ile takımın kamp yaptığı Antalya Belek’teki otelde Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Asbaşkan Tolga Gül’ün katılımıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Ferudun Tankut, yeni forvet ve kalecinin iyi bir kariyere sahip olduğunu ve takıma çok ciddi katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyleyerek, camiaya hayırlı olmasını diledi.

Milli kaleci Oleksandr Rybka, elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, "Benim için yeni bir lig, yeni bir tecrübe, yeni bir hayat. Taraftarlarımız her zaman mutlu olacaklar" dedi.

Yevhen Seleznyov da, "Bazı şeyleri söylemek için daha erken. Her şeyin olması için elimden geleni yapacağım. Kendimi göstereceğim. Taraftarlarımız bizi çok desteklesinler. Futbola olan ilgilerini çok iyi biliyorum. Aynı şekilde beni de desteklemelerini istiyorum" diye konuştu.

Yasin Erdem


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