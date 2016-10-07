Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kırmızı-mavili ekip, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Alexe ve Kokalovic ile milli takımlarında bulunan Yatabare, Traore, Poko, Skulason, Latovlevici, Gaman ve Rodic katılmazken, Lazarevic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Öte yandan kırmızı-mavili ekibin kalecileri ise, Merkez Spor Salonu'nda boks antrenörü Baykan Arslan yönetiminde kuvvet ağırlıklı boks antrenmanı gerçekleştirerek, adeta Adanaspor’a gözdağı verdi. Karabükspor hazırlık maçında pazar günü saat 16.00'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda TFF 1. Lig takımlarından Boluspor ile karşılaşacak.

Yasin Erdem