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Karabükspor’da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Karabüksporda Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

15 Kasım 2016 23:52

Karabük Üniversitesi Ayyıldızlı Stadı'nda, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli maçlar nedeniyle ülkelerine giden Skulason, Latovlevici ve Poko ile sakatlıkları bulunan Traore, Alexe ve Tanase katılmadı. Sakatlığı bulunan Ermin Zec ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

İlk bölümde ısınma ve pas çalışması yapan kırmızı-mavili ekip, daha sonra yarım saha çift kale maç oynadı. Kardemir Karabükspor'un antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı. 

Yasin Erdem

Etiketler: Karabükspor, kasımpaşa


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