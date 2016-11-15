Karabük Üniversitesi Ayyıldızlı Stadı'nda, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli maçlar nedeniyle ülkelerine giden Skulason, Latovlevici ve Poko ile sakatlıkları bulunan Traore, Alexe ve Tanase katılmadı. Sakatlığı bulunan Ermin Zec ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

İlk bölümde ısınma ve pas çalışması yapan kırmızı-mavili ekip, daha sonra yarım saha çift kale maç oynadı. Kardemir Karabükspor'un antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yasin Erdem