Karabükspor’da Namal dönemi başladı

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Spor Salonu'nda gerçekleşen olağanüstü genel kuruluna CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkan Yard. Fatma Danışman, Ak Parti ve CHP İl Başkanları, TSO Başkanı Mehmet Mescier, çeşitli sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri yanı sıra çok sayıda delege katıldı.

Kongrede konuşan yeni kulüp başkanı Sedat Namal, gerçekleştirilen kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, “Karabük, üç tane ortak değerimiz var. Bir Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 ilinden olan Karabük ismi, plaka numaramız 78 ve üç Karabükspor. Bunlar Karabük’ün öz malıdır herkes de buna sahip çıkmak zorundadır” dedi.

“Sedat Namal’da geri vites yok”

Namal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin çok halis bir niyetle bu işin kurtulması noktasındaki yüreğini ortaya koyduğunu gördükten sonra adaylık noktasında şartlarını söylediğini kaydederek, “Namusum ve şerefim üzerine şu zarf valilikten geldi açmadım, burada açacağım. Saatlerce CHP, AK Parti, TSO, belediye başkanım, il başkanımız, sendika başkanımızla toplantı yaptık. Ama orada lig maçlarında olmayan bir maç varmış. Onlardan öğrendim ben. Kardemir yöneticileriyle orada habersiz top oynamış. O, ona pas atmış. O, ona pas atmış akşam 20.00’ye kadar. Ben sadece hiç adam satmadım. Anlaşamasam bile o kişinin arkasından giderim. Ben görevden kaçmam, Karabükspor’a oynanacak oyunu da bozarım dedim. F

Futbol federasyonu başkanı ağabeyim ve arkadaşım. Emniyet camiası ile olan diyaloglarımı, Ankara ile diyaloglarımı herkes bilir. Başkanlarımızın, milletvekillerin yüzü burada. Sedat Namal’da geri vites yok. Buradan yine söylüyorum. AK Parti iktidar partisi, Cumhur Bey ve Niyazi Bey Kardemir’in bu yardım sözünü yapmadıkları zaman en ufak işlerine koşarlarsa hakkımızı helal etmeyiz. Bunu açık söylüyorum” diye konuştu.

“KARDEMİR’e bunun bedeli 50 milyon olacak”

KARDEMİR'in, hiçbir toptan kaçmayacağını ifade eden Namal şunları söyledi:

“Ben 4 sene asbaşkanlık yaptım. Bizim borcumuz 20 milyonu geçmiyordu. Mehmet Aytekin yanlış anlamasın gariban adam, kendi halinde bir şeyler yapmaya çalışmış. Kardeşim bu adamı eleştirmeyin. Para olmayınca ne yapacak. Bana da taahhüt verdiler. Para olmayınca ne yapacağım ben. Şimdi diyorlar ki lisansı çıkartalım. Lisansı çıkartalım ama geride gelen bir sürü hesap kitap var. Şu anda KARDEMİR’in cumaya kadar 10 milyon bize vermezse bunun bedeli KARDEMİR’e 50 milyon olacak. KARDEMİR’de bir akrabam çalışmıyor. Hiçbir sorunum da yok. Bana hesap sormaya kalkan burada sorsun.”

“Lisansları çıkartmak benim boynumun borcu”

Namal, geçmiş yöneticileri suçlamadığını fakat kimin ne konuştuysa gün yüzüne çıkacağını belirterek, “Rüşvet yediysen haram yediysen çıkar. Geçmişi sildirmem size. Hiç kimse kusura bakmasın. Listeyi ben bile yapmadım. Öylesine bir liste yazıldı. Samimiyetle bir liste yapıldı. Ben sonuna kadar sizin yanınızdayım. Benim lisansları çıkartmak boynumun borcu. 6 milyonu halledemeyeceğiniz işi daha sonra 50 milyona halledemeyiz. Onun için ilk önce bugün bütçeyi yaptık. Sihirli bir değneğimiz yok. 3 Eylül’ü bu projeyi görmek için bekledik. Asıl proje Sedat Namal’ın serçe parmağında, onların gücü yetmez, paraları da yetmez. Verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 80 delegenin oyunu alan Sedat Namal yönetimindeki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

“Ulvi Üngören, Cihat Başat, Mehemt Yüksel, Şükrü Gökkaya, Süleyman Çil, Şekip Sertaç Karakaş, Özrgür Kıyılıoğlu, Dr. Kürşat Yılmaz, Emrah Köklü, Soner Manav, Serkan Şengün ve Ali Erorhan.”

Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı

