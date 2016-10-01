Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Karabükspor’da rakip taraftar tepkisi

Karabükspor’da rakip taraftar tepkisi

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, taraftarsız çıktıkları üçüncü maçtan üçüncü galibiyeti bol gollerle aldıklarını söyledi.

Karabüksporda rakip taraftar tepkisi

01 Ekim 2016 19:38

Başkan Tankut, sahalarında konuk ettikleri Trabzonspor maçına gergin başladıklarını kaydederek, “Maalesef misafir takıma ayrılan 677 koltuktan hariç en az 300 tane Passolig tarafından fazladan bilet satılıp uzun bir süre bize gergin saatler geçirmemize neden oldu. Bizim rızamız olmamasına rağmen tribüne 250 - 300 tane fazladan seyirci aldılar. İçeride oynamamıza rağmen deplasmandan alınan bir 3 puan gibi oldu. Bu yapılan doğru değil. Gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.

Başkan Tankut, devre arası futbolcularla görüşerek maçın önemini anlattığını ve ikinci ayrı farklı bir takım gördüklerini de kaydederek, “Herkesin zevkle izlediği bir Kardemir Karabükspor vardı. Gelen telefon ve mesajlardan bunu görmek bizi mutlu etti. Futbolcularımı ve teknik heyeti kutluyorum. İnşallah içeride taraftarımızla buluşacağımız Başakşehir maçına Adana deplasmanından alacağımız iyi sonuçla gelip seyircimizin karşısına yeni bir Karabükspor’u göstermek istiyoruz” ifadesinde bulundu. 

Yasin Erdem

Etiketler: Karabükspor


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!