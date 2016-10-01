Başkan Tankut, sahalarında konuk ettikleri Trabzonspor maçına gergin başladıklarını kaydederek, “Maalesef misafir takıma ayrılan 677 koltuktan hariç en az 300 tane Passolig tarafından fazladan bilet satılıp uzun bir süre bize gergin saatler geçirmemize neden oldu. Bizim rızamız olmamasına rağmen tribüne 250 - 300 tane fazladan seyirci aldılar. İçeride oynamamıza rağmen deplasmandan alınan bir 3 puan gibi oldu. Bu yapılan doğru değil. Gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.

Başkan Tankut, devre arası futbolcularla görüşerek maçın önemini anlattığını ve ikinci ayrı farklı bir takım gördüklerini de kaydederek, “Herkesin zevkle izlediği bir Kardemir Karabükspor vardı. Gelen telefon ve mesajlardan bunu görmek bizi mutlu etti. Futbolcularımı ve teknik heyeti kutluyorum. İnşallah içeride taraftarımızla buluşacağımız Başakşehir maçına Adana deplasmanından alacağımız iyi sonuçla gelip seyircimizin karşısına yeni bir Karabükspor’u göstermek istiyoruz” ifadesinde bulundu.

Yasin Erdem