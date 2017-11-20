Karabükspor’da şok! Adaylıktan çekildi

Dün akşam saatlerinde Polis Evi'nde AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Prof. Dr. Burhanettin Uysal’ın yanı sıra Karabük Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili, TSO Başkanı Tuncay Özcan, işadamı Şefik Dizdar, Kardemir Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç, Murat Malkoç ve Av. Hakan Yılmaz, yaklaşık 2 saat süren bir toplantıda bir araya gelmiş, kongreye kulüp başkanlığı için gidecek aday isim üzerinde mutabık kalarak Karabükspor’un içinde bulunduğu durum üzerine çözüm önerilerini masaya yatırmışlardı. Bugün yapılacak kongrede aday olmak üzere ismi duyurulan Murat Malkoç, toplantının hemen ardından açıklamalarda bulunarak adaylığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Malkoç, yaptığı yazılı bir açıklama ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kulüp Başkanlığı için adaylığı sadece saatler süren Murat Malkoç, yaptığı yazılı açıklamada, “Kardemir Karabükspor’umuzu içinde bulunduğu krizden kurtarmak adına şehrimizin büyüklerinin başlattığı çalışmaya duyarsız kalmadık ve kırmızı-mavi renklere sevdalılar olarak yola çıktık.

Adaylığımı açıkladığım andan itibaren gelişen olaylar çerçevesinde şehrimizin önde gelenlerinin tavsiye ettiği ve benimde önerdiğim isimlerden oluşan yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarımızın yıpratıldığı bir sürece şahit oldum. Bu üzüntü verici gelişmelerden dolayı ben ve ekibim gözbebeğimiz olan kulübümüzün zarar göreceğini düşündüğümden dolayı adaylıktan çekiliyorum.Bu süreçte bizlere destek olan şehrimizin büyüğü Millletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Şahin beye, Milletvekilimiz Sayın Burhanettin Uysal beye, Valimiz Sayın Kemal Çeber beye, Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili beye, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan beye, Sayın Şefik Dizdar beye ve Sayın Çağrı Güleç beye teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Kardemir Karabüksporumuza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Yasin Erdem