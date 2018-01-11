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Karabükspor’da tatsız prova

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Antalya Belek kampındaki hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınorduspor’a 3-0 mağlup oldu.

Karabüksporda tatsız prova

11 Ocak 2018 18:54

Kardemir Karabükspor, Antalya Belek’te sürdürdüğü devre arası kamp çalışmaları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçından 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geldi. Karabükspor sahaya Rybka - Hakan, Ferhat, Ibanez, Osman, Bliznichenko, Serdar, Tayyib Talha, Alican, İshak, N'Djeng ilk 11'i ile çıktı. Yoğun yağmur altında oynanan müsabakada Kardemir Karabükspor’un 3-0 mağlup olduğu İzmir ekibinin gollerini 17. dakikada Fatih, 48. dakikada Erdoğan ve 57. dakikada ise Kerim Avcı kaydetti.

Yasin Erdem
 

 

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