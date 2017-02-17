Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Karabükspor’dan Avrupa’dan men açıklaması

Karabükspor’dan Avrupa’dan men açıklaması

Kardemir Karabükspor kulübü, UEFA’dan 2 sezon men cezası verilmesi ile ilgili olarak, “Bugün yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından ibarettir” açıklamasında bulundu.

Karabükspordan Avrupadan men açıklaması

17 Şubat 2017 20:05

Kardemir Karabükspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “UEFA'nın 16 Haziran 2016 tarihli kararı ile kulübümüz 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Avrupa kupalarına iştirakten men edilmiştir. Bu kararın sebebi kulübümüzün bir önceki sezon Spor Toto Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşmesi ve bir alt lige düşmesinden dolayı meydana gelen gelir kaybı ile mali yapısındaki bozulma neticesinde, UEFA'nın belirlemiş olduğu mali kriterlere göre değerlendirilmiş olmasıdır.'' denildi.

Karabüksporda Barisic dönemi Karabükspor’da Barisic dönemi

''Bu UEFA'nın eski kararı onamasıdır''

Kulüp açıklamasında ayrıca şunları belirtti: Kulübümüz bu karara itiraz hakkını Spor Toto Süper Lig'den düşmesi neticesinde oluşan yayın gelirleri kaybı gerekçesi ile CAS'a başvurarak kullanmıştır. UEFA nezdinde verilmiş olan men cezası CAS tarafından onanmıştır ve UEFA tarafından bugün tarihi itibariyle spor kamuoyununun dikkatine duyurulmuştur. Bugün yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından ibarettir” ifadelerine yer verildi. 

Yasin Erdem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!