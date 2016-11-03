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Karabükspor’dan Bursa’ya özel önlem

Kardemir Karabükspor, cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.


03 Kasım 2016 15:46

Teknik Direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Alexe katılmazken, Traore takımdan ayrı çalıştı. Hasan Doğan Tesisleri'nde yaklaşık 2 saat süren idmanda kırmızı-mavili ekip taktiksel ve savunma ağırlıklı çalışma yaptı. İdman sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Hırvat Teknik Direktör Tudor, “Her mağlubiyet ve galibiyet size bazı şeyleri göstermek için yeni fırsatlar oluşturuyor. Onun için geleceğe odaklanmamız lazım” dedi.Geçtiğimiz haftada ligin en ağır yenilgisini aldıklarını Fenerbahçe maçını unutmaya çalıştıklarını kaydeden Tudor, “Takım halinde iyi hazırlanıyoruz bu hafta. Her mağlubiyet ve galibiyet size bazı şeyleri göstermek için yeni fırsatlar oluşturuyor. Her hafta sonu önümüzde yeni maç var. Dolayısıyla yeni bir mücadele ve geleceğe odaklanmanız gerekiyor. Şu an her şey yolunda” ifadesinde bulundu.

Takımda morallerin yerinde olduğunu ve kötü iki maç yapmalarına rağmen ligde 6. sırada olduklarını da anımsatan Tudor, “Hafta hafta odaklanıyoruz. İlk günden beri söylüyorum, hedef öncelikle ligde kalmak. Bunu başardığımız her şey yolunda gidiyor demektir. Şu anda iyi durumdayız. Hafta sonu Bursaspor ile sahamızda oynayacağız. Bazı özel oyunculara özel önlem almak gerekiyor ama öncelikle bizim ne yaptığımız önemli. Biz iyi hazırlanıp iyi mücadele dersek ardından rakip takımdaki bazı yeteneklere önlem almamız gerekiyor. Elimizden gelen iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 

Antrenmanlarda iki yönlü çalıştıklarını kaydeden Tudor, “Savunma yapmak daha kolay hücuma göre. Hücumda öndeki oyuncuların yeteneklerine bağlı ve onlar bir şey üretirse etkili oluyorsunuz. Savunma daha kolay ve onun için iki yönlü çalışıyoruz” dedi. Tudor, hafif sakatlığı bulunan takımın golcü oyucusu Traore’nin durumunun ise yarınki idmanda belli olacağını sözlerine ekledi. Kırmızı-mavili takım yarın yapacağı son idman ile kendi tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek. 

Yasin Erdem

Etiketler: Hasan Doğan Tesisleri, Igor Tudor


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