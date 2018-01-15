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Karabükspor’dan çifte transfer

Kardemir Karabükspor, eski oyuncusu Rumen forvet Marius Silviu Alexe ve Belçika’dan Ahmet Karadayı’yı kadrosuna kattı.

Karabükspordan çifte transfer

15 Ocak 2018 14:05

Süper Lig’in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergileme adına transfer çalışmalarına devam eden Kardemir Karabükspor, bu bağlamda Güney Kıbrıs’ın Aris Limassol takımından eski oyuncusu Rumen forvet Marius Silviu Alexe ve Belçika’nın ASV Geel takımında oynayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ahmet Karadayı ile prensipte anladı. Sabah saatlerinde Karabük’e gelen Alexe ve Karadayı Özel Medikar Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-mavili ekip Alexe’e ile 1.5 yıllık, Ahmet Karadayı ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yasin Erdem

Etiketler: Karabükspor

 

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