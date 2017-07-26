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Karabükspor’dan gol yağmuru

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı dördüncü hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.

Karabükspordan gol yağmuru

26 Temmuz 2017 21:54

Slovenya'nın Radgona Stadı'nda Slovenya lig takımlarından NK Ankaran ile karşı karşıya gelen Kardemir Karabükspor, sahadan 7-1 galip ayrılan taraf oldu.

Mücadeleye Ahmet, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Ceyhun, Hamidou, Poko, Tanase, Torje ve Yatabare 11'i ile sahaya çıkan kırmızı-mavili takım göz doldurdu. Karabükspor'un gollerini hat-trick yapan Mustapha Yatabare 13, 16 ve 37. dakikada kaydederken, 43. dakikada sahneye çıkan Hamidou Traore ise ilk yarının sonucunu belirledi (4-1)

İkinci yarıya da aynı 11 ile başlayan kırmızı-mavili ekip 50 ve 52. dakikada Poko ve 75. dakikada Yatabere’nin attığı golle sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül de takip etti.
Kardemir Karabükspor, Bolu'da oynadığı hazırlık maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0, Slovenya'da oynadığı Çekya Süper Ligi takımlarında FC Slovacko'yu 1-0 ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Aris Limassol’ ise 2-1 mağlup etmişti.

Öte yandan kırmızı mavili ekip 28 Temmuz’da son hazırlık maçını süper lig ekiplerinden Akhisarspor ile yaptıktan sonra 30 Temmuz’da Avusturya kampını tamamlayacak. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: Karabükspor


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