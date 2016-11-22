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Karabükspor’dan ‘Kural Hatası’ açıklaması

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, geçtiğimiz hafta sonu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Karabükspordan Kural Hatası açıklaması

22 Kasım 2016 11:20

Kardemir Karabükspor’un pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın 13. dakikasında Kasımpaşa'nın ilk golünde kural hatası tartışması yaşandı.

Castro'nun vuruşunda Kardemir Karabüksporlu Poko'nun topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Serkan Çınar'ın düdük çalarak penaltıyı işaret etmesi, ardından topun giderek ağlarla buluşması sonrasında bu kez 2. kez düdük çalarak golü vermesinin kural hatası olduğu iddia edildi. Başkan Tankut, pozisyonu tekrar uzmanlarla izleyeceklerini belirterek, "Çıkarttığımız sonucu teknik direktörümüz Igor Tudor ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yapacağımız toplantıda değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Şu anda 'Kural hatası vardır ya da yoktur' demek yanlış olur. Bu bir çalışma gerektirecek. Ondan sonra gereken yapılacaktır" dedi. 

Yasin Erdem

Etiketler: Kardemir Karabükspor


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