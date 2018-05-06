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Karabükspor'dan transfer yasağı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kardemir Karabükspor, transfer yasağına ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.

Karabükspordan transfer yasağı açıklaması

06 Mayıs 2018 11:07

Karabükspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 

"Son zamanlarda sosyal medya ve basın organlarında çıkan kulübümüzle ilgili 'Transfer Yasağı Kaldırıldı' tarzında çıkan haberler asparagas olup gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen asılsızdır. Kulübümüze Türkiye Futbol Federasyonu tarafından herhangi bir transfer yasağı gelmemiştir. Lakin önümüzde böyle bir sürecin yaşanabilme durumu da vardır. Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri böyle bir durumun olmaması için elinden gelen gayreti göstermektedir."  

Yasin Erdem
 

 

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