Chapecoense takımının geçirdiği uçak kazası, Çaykur Rizesporlu Kwueke'nin ikiz çocuklarını kaybetmesinin ardındanbir kötü haber de Karabüksporlu Traore'den geldi. Alınan bilgiye göre, Traore'nin Fildişi Sahilleri'nde bulunan 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems Traore, oyun oynadığı sırada evin havuzunu düştü. Bakıcısının fark ederek havuzdan çıkartığı Mikael Chems'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzücü haberi Karabük'te alan Traore, Fildişi Sahili'ne gitmek için yola çıktı.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, üzücü haberi akşam saatlerinde aldıklarını ifade etti. Traore'nin üzüntüsünü paylaşmak için sürekli yanında olduklarından bahseden Gül, "Mikael Chems'ın havuzda boğularak hayatını kaybetmesi bizleri derinden etkiledi. Başta oyuncumuz, eşi ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" diye konuştu.

Kardemir Karabükspor'un resmi internet sitesinden ise konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Abdou Razack Traore'nin Fildişi Sahilleri'nde bulunan 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuz Abdou Razack Traore başta olmak üzere eşi ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.