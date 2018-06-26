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Karabükspor'un yeni Teknik Direktörü Fikret Yılmaz

Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ile anlaşan Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük görevine Fikret Yılmaz’ı getirdi.

Karabüksporun yeni Teknik Direktörü Fikret Yılmaz

26 Haziran 2018 19:02

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, Trabzonspor’un golcü ismi Burak Yılmaz’ın babası olan 61 yaşındaki Fikret Yılmaz ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Bugün saat 16.00'da Kulüp İdari Bina Toplanti Salonu'nda düzenlenen imza törenine Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, Sportif direktörlük görevine getirilen Süha Sidal katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Aytekin, Yılmaz’ın Kardemir Karabükspor’u hak ettiği yere çıkartacağını söyledi. Kulübe para arayışlarına devam ettiğini belirten Aytekin, “Yaptığı çalışmalar neticesinde zaten Süha beyi ve hocamızı kulübümüze kazandırdık. Arayışlarımız yarından itibaren de devam ediyor. Kulübümüzün artısını eksisini bir araya getirip masaya yatırdık. Bu işin içinde nasıl çıkacağımızı kuruşu kuruşuna hesap ederek bu oluşumu yaptık. İlerleyen zamanlarda bu çalışmaların neticesini göreceksiniz” dedi.

Daha önce Kayseri Erciyesspor, Orduspor ve Balıkesirspor gibi takımları çalıştıran Teknik Direktör Fikret Yılmaz, Karabükspor’un zor günlerden geçtiğini kaydederek, “Taşın altına elimizi koyarak, birlik beraberlik içerisinde Karabükspor’u hak ettiği yere çıkartacağız” diye konuştu.

Sportif direktörlüğe getirilen Süha Sidal ise, amaçlarının Karabükspor Kulübünü yaşatmak ve doğru yola koymak olduğunu ifade ederek, "Bayrağı düşürmek istemiyoruz, havada tutmak istiyoruz. Karabükspor’u o eski şah şahlı dönemlerine döndürmek istiyoruz. En önemli hedefimiz şehrimiz içinde olan küskünlüğü yok ederek, eski karabükspor’u güzel günlerine döndüreceğiz” dedi.  

 

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