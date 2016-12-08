Karabük İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası Karabük'ün Eflani ilçesinde 185 kilometre uzunluğunda 23 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Açıklamada, 3 greyder ve 1 kar bıçaklı kamyon ile kapanan köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için çalışmaların yapıldığı belirtilerek, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçelerinden ise köy yollarında temizleme çalışması yapıldığı kaydedildi.

Yasin Erdem