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Karabük'te 8 kamu görevlisi FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 8 kamu görevlisi adliyeye sevk edildi.


24 Ekim 2016 11:46

Edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda daha önce görevlerinden uzaklaştırılan Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde çalışan İ.A.G, S.S, S.K, A.S, M.A, N.C. ve K.Y, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde görevli T.K. ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli E.E. ve F.E. gözaltına alınmıştı. Araması olan Halk Sağlığı personeli İ.B ise önceki gün polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Emniyette sorgusu yapılan şahıslarda, S.K, N.C ve F.E önceki gün çıkarıldıkları savcılıksa adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8 kişi için ek gözaltı kararı alındı. Emniyette 4 gün boyunca sorgusu yapılan Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde çalışan İ.A.G, S.S, A.S, M.A , K.Y ve İ.B, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nde görevli T.K. ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli E.E’nin aralarında bulunduğu 8 kişi sağlık kontrolünün ardından Adliyeye sevk edildi. 

Yasin Erdem


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