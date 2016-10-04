Karabük’ün Arıcak köyünde tek başına yaşayan Ali Yıldırım’ın (65) evinden kötü kokular yayılması üzerine durum, jandarma ekiplerine bildirildi. Köylülerin Yıldırım’dan bir haftadır haber alınmadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı adamın çekyat üzerinde oturur vaziyette cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından Yıldırım’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Erdem