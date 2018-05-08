Karabük'te FETÖ davası

Karabük’te FETÖ/PDY davasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan eski Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan hakim karşısına çıktı. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Arıcan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya, sanık Arıcan'ın avukatı ve eşiyle, yakınları katıldı. Duruşmada konuşan Arıcan, suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devam etmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Sanığın avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için mahkemeden ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunma yapması için duruşmayı 1 Haziran'a erteledi.

Yasin Erdem