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Karabük’te FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Karabük merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 emniyet mensubu gözaltına alındı.


07 Şubat 2017 12:43

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Karabük, Ankara, Kastamonu ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Daha önce meslekten uzaklaştırılarak açığa alınanlarında bulunduğu 3. sınıf emniyet müdürleri B.T. ve İ.G., 4. sınıf emniyet müdürleri Ü.E., M.A., M.S. ve İ.Ö., komiserler Z.B. ve E.Ç. ile polis memurları S.U ve E.P gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, soruşturma kapsamında bir polis memurunda arandığı öğrenildi.

Yasin Erdem 

 

Etiketler: Karabük


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