Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Karabük'te FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Karabük'te FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Karabük'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4’ü tutuklandı.

Karabükte FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

02 Aralık 2016 17:55

Karabük merkezli 9 ilde 10 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda, askeri okullara öğrenci yerleştirdiği ve askeri okul sınav sorularını verdiği iddiasıyla 10 kişi, aynı operasyon kapsamında yapılan arama sırasında ise emniyet müdürleri ve komiserlerin sözde "il imamı" olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen ve daha önce görevlerinden uzaklaştırılarak ihraç edilen öğretmenler Hakan Aşkın (36) ve Harun Sezer (34) ile Sedat Çakır (24) ve Karabük ilinde görevli emniyet müdürlerinin sözde "imam"ı olduğu değerlendirilen sağlık personeli Alpaslan Gürel (37), FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan dolayı tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 8 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. 

Yasin Erdem

Etiketler: 4 kişi tutuklandı, fetö operasyonu, Karabük


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç