Karabük merkezli 9 ilde 10 gün önce Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda, askeri okullara öğrenci yerleştirdiği ve askeri okul sınav sorularını verdiği iddiasıyla 10 kişi, aynı operasyon kapsamında yapılan arama sırasında ise emniyet müdürleri ve komiserlerin sözde "il imamı" olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen ve daha önce görevlerinden uzaklaştırılarak ihraç edilen öğretmenler Hakan Aşkın (36) ve Harun Sezer (34) ile Sedat Çakır (24) ve Karabük ilinde görevli emniyet müdürlerinin sözde "imam"ı olduğu değerlendirilen sağlık personeli Alpaslan Gürel (37), FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan dolayı tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 8 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yasin Erdem